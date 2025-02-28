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أكدت السعودية على موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه الشقيق لتجاوز الأزمة الراهنة، فضلاً عن الوصول إلى حل سياسي مستدام يجنب البلاد ويلات الحروب، جاء ذلك في أثناء كلمة سفير ومندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، عبدالمحسن بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان.
ونوه بن خثيلة إلى أهمية الجهود الكبيرة التي قادتها السعودية في سبيل حل الأزمة، إذ استضافت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية الأطراف المتنازعة في السودان عبر مباحثات جدة، التي تهدف إلى تحقيق الالتزام بحماية المدنيين، ووقف إطلاق النار، وإيجاد حل سياسي يحفظ أمن واستقرار السودان، ويضمن تماسك الدولة ومؤسساتها ومنع انهيارها.
وفي ختام كلمته، شدد على أن الحل يبدأ بوقف القتال، وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب السوداني، تمهيدًا لمستقبل سياسي مستقر وآمن يحقق تطلعات الشعب السوداني.
العربية – السعودية
العربية نت
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر ترفض تشكيل حكومة موازية.. السعودية تجدد تأكيد موقفها الثابت تجاه دعم السودان وشعبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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