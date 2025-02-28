الحضري مهاجما شوبير: ألا يوجد عاقل يتدخل لإيقاف الفتنة؟

شن عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، هجوما حادا ضد أحمد شوبير المذيع بقناة الأهلي.

ونشر الحضري، عبر حسابه بمنصة “إكس” مقطع فيديو لبرنامج تليفزيوني إماراتي، ينتقد تصريحات أحمد شوبير، والتهديد الذي وجهه إلى طه عزت رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية.وقال الحضري، في تغريدة له اليوم الخميس: “هذا هو شكلنا والصورة التي أصبحت عليها الكرة المصرية بسبب تصريحات غريبة تعيدنا سنوات للخلف”.وأضاف: “بعد ذلك نعود للشكوى والبكاء عندما تحدث كارثة أخرى والبعض يذهب ضحية لهذه الفتنة”.وأتم قائلا: “هل هذا معقول؟ ألا يوجد عاقل يتدخل لإيقاف الفتنة وإنقاذ سمعتنا؟”.وتقدم الزمالك بشكوى رسمية ضد شوبير لدى المجلس الأعلى للإعلام وطالب بالتحقيق في تصريحاته التي هدد خلالها رئيس لجنة المسابقات ورابطة الأندية.

كووورة