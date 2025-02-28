الحكومة تعلن عودة 2 مليون نازح الى مناطقهم

قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث ادريس، إن عدد العائدين من اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم بسبب الحرب بلغ نحو 2 مليون مواطن حتى شهر فبراير الجاري، وفق الاحصائيات الرسمية وذلك بعد تحرير القوات المسلحة و القوات المساندة لها لولايتي الجزيرة وسنار ومعظم مناطق ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض.

وتوقع بأن يرتفع العدد إلى 5 ملايين مواطن في نهاية شهر يونيو المقبل. ونوه الحارث خلال كلمة السودان أمام مجلس الأمن فجر الخميس إلى المجهودات الجبارة التي تبذلها الحكومة لمقابلة الاحتياجات الملحة للعائدين بعد تحرير مناطقهم من أيدي المليشيا الإرهابية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الضرورية بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال العون الإنساني و”اوتشا” عبر عدة مشاريع تتصدرها تأهيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي والجامعات وصيانة وإعمار البنية التحتية وتأهيل مراكز الشرطة وصيانة شبكات المياه و الكهرباء والمراكز الصحية، فضلا عن الاهتمام بمراكز العلاج النفسي.