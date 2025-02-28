الحكومة تعلن عودة 2 مليون نازح الى مناطقهم

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قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث ادريس، إن عدد العائدين من اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم بسبب الحرب بلغ نحو 2 مليون مواطن حتى شهر فبراير الجاري، وفق الاحصائيات الرسمية وذلك بعد تحرير القوات المسلحة و القوات المساندة لها لولايتي الجزيرة وسنار ومعظم مناطق ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض.
وتوقع بأن يرتفع العدد إلى 5 ملايين مواطن في نهاية شهر يونيو المقبل.
ونوه الحارث خلال كلمة السودان أمام مجلس الأمن فجر الخميس إلى المجهودات الجبارة التي تبذلها الحكومة لمقابلة الاحتياجات الملحة للعائدين بعد تحرير مناطقهم من أيدي المليشيا الإرهابية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الضرورية بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال العون الإنساني و”اوتشا” عبر عدة مشاريع تتصدرها تأهيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي والجامعات وصيانة وإعمار البنية التحتية وتأهيل مراكز الشرطة وصيانة شبكات المياه و الكهرباء والمراكز الصحية، فضلا عن الاهتمام بمراكز العلاج النفسي.
وأوضح الحارث خلال كلمته أن وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم سبق وأن قدم تصورا لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله الدادا لرؤية الحكومة وأولوياتها بحسب البرنامج الانمائي شمل الأولويات الملحة المتمثلة في مكافحة العنف ومعالجة قضايا النزوح و الحماية المجتمعية بجانب التحول الرقمي.
و التغير المناخي وأثره في القطاع الاقتصادي، فضلا عن تمويل قطاع الطاقة والاتصالات و تنمية سلاسل القيمة ودعم مشاريع التمويل الأصغر.
سونا
اسماء عثمان
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