صور الأقمار الصناعية أن قوات الدعم السريع تشغّل طائرات مسيّرة جديدة انطلاقًا من نيالا، التي تُعد قاعدة لشنّ هجمات مدمرة على الفاشر

وبحسب مصادر، استخدمت قوات الدعم السريع هذا الأسبوع نظامًا جديدًا مضادًا للطائرات لإسقاط طائرة كانت تستهدف مطار نيالا.

‏ تُظهر صور الأقمار الصناعية ثلاثة طائرات بدون طيار على الأقل وبناء مرابض في مطار نيالا بجنوب دارفور، والذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع السودانية وهو دليل على تدفق الأسلحة المتقدمة بشكل متزايد التي تغذي حرباً مدمرة.

نيالا هي معقل لقوات الدعم السريع وقاعدة لهجومها على مدينة الفاشر، آخر معقل في إقليم دارفور يسيطر عليها الجيش السوداني وحلفاؤه. كما استهدفت قوات الدعم السريع معسكر زمزم القريب الذي يعاني من المجاعة

‏تم استخدام الطائرات بدون طيار من قبل قوات الدعم السريع والجيش السوداني، حيث اعتمدت الفصيلان على دعم أجنبي في صراعهما الذي اندلع بسبب صراع على السلطة في أبريل 2023.

خلفت الحرب عشرات الآلاف من القتلى وتسببت في انتشار المجاعة الحادة والأمراض.

تم التقاط الصور بواسطة شركة “ماكسار”، وتُظهر بناء ثلاث حظائر على مدار فترة خمسة أسابيع بين يناير وفبراير 2025

‏ظهر طائرة بدون طيار على الأقل في المطار لأول مرة في 9 ديسمبر 2024، وفقًا لتحليل رويترز لصور ماكسار.

أفاد باحثون من جامعة ييل عن وجود طائرات بدون طيار في المطار في يناير.

وأظهر تحليل شركة جينز للاستخبارات الدفاعية أن الطائرات بدون طيار المصورة هي من صنع شركة شاينا إيروسبيس ساينس أند تكنولوجي كوربوريشن، وهي قادرة على المراقبة على مدى بعيد وشن ضربات تصل إلى مسافة 200 كيلومتر.

‏لم تتمكن رويترز من التأكد من هوية الطائرات بدون طيار أو كيفية وصولها إلى نيالا.

لم ترد السلطات الصينية وشركة شاينا إيروسبيس ساينس أند تكنولوجي كوربوريشن، التي تنتج طائرات سي إتش-95، على الفور على طلبات التعليق.

اتهم الجيش سابقا قوات الدعم السريع باستخدام مطار نيالا لاستلام الأسلحة من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يقول إنها زودت قوات الدعم السريع بطائرات بدون طيار طوال الحرب.

ردا على طلب التعليق، قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن دولة الإمارات “أوضحت بالفعل تماما أنها لا تقدم أي دعم أو إمدادات لأي من الطرفين المتحاربين المتحاربين في السودان”، وأنها تركز على الإغاثة الإنسانية.

‏أظهرت تقارير رويترز العام الماضي أن طائرات من دولة الإمارات العربية المتحدة كانت تطير إلى مطار بالقرب من الحدود السودانية مع تشاد، ومن المرجح أن توفر الأسلحة إلى قوات الدعم السريع.

يقول نشطاء وسكان الفاشر إن طائرات بدون طيار من نيالا قصفت أهدافا مدنية في المدينة، بما في ذلك آخر مستشفى رئيسي متبقي في المدينة.

‏في المقابل، استهدف الجيش السوداني مرارًا مدينة نيالا ومطارها بغارات جوية أسفرت عن مقتل مدنيين، وفقًا لنشطاء محليين وعمال إغاثة في المنطقة.

وقع أحد هذه الهجمات في 3 فبراير، مما أسفر عن مقتل 32 شخصًا وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود الغير حكومية.

تظهر الصور الفضائية دلائل على وجود خمس غارات جديدة على الأقل من قصف الجيش بالقرب من مرابض الطائرات بدون طيار في نيالا بين 14 يناير و18 فبراير.

‏وأكد مصدر من قوات الدعم السريع ومحلل أمني غربي أن إسقاط طائرة عسكرية يوم الأحد يعكس قدرات مضادة للطائرات جديدة لدى قوات الدعم السريع في نيالا. وأفاد مصدر إنساني محلي أن الطائرة قصفت المطار مرتين قبل أن يتم إسقاطها بنيران مضادة للطائرات.

وأكد ثلاثة خبراء في مجال الطيران أن الطائرة التي أُسقطت كانت من المرجح أن تكون طائرة شحن من طراز إليوشن 76، مماثلة لتلك التي أُسقطت في شمال دارفور في أكتوبر، بناءً على لقطات تظهر أجزاء من المحرك وعجلات الهبوط.

‏تظهر الفيديوهات المنشورة عبر الإنترنت والتي أكدتها رويترز حشودًا تجتمع حول حطام الطائرة المحترقة. وقد حددت رويترز موقع الحادث في شمال نيالا، على بعد حوالي 1 كيلومتر من حي المستقبل.

لم يرد الجيش السوداني على طلبات التعليق بشأن وجود دلائل على طائرات بدون طيار في نيالا أو قصف المنطقة.

ستكون دارفور أهم إقليم لحكومة تشكلها قوات الدعم السريع مع سياسيين حلفاء، حيث تتعمق الانقسامات الجغرافية الناجمة عن الحرب.

فشل حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي في وقف تدفق الأسلحة الأجنبية إلى البلاد.

رويترز