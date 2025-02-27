إقلاع أولى رحلات العودة الطوعية للأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية بتنسيق بين السلطات المختصة ومنظمة الهجرة الدولية I.O.M

أقلعت صباح اليوم من مطار بورتسودان الدولي طائرة ركاب على متنها 148 مهاجر غير شرعي متجهة إلى مدينة كانو شمال نيجيريا

وتأتي الرحلة الجوية في إطار الجهود المبذولة من وزارة الداخلية والجهات ذات الإختصاص لوضع الحلول القانونية الملائمة للوجود الأجنبي غير القانوني بالبلاد بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية

وشهد إقلاع الطائرة اللواء شرطة (حقوقي) د / نصرالدين محمد فضل المولى مدير دائرة شئون الأجانب بالإدارة العامة للجوازات والهجرة الذي تقدم بالشكر لكل من أسهم في إنجاح مشروع العودة الطوعية مؤكداً على المضي قدماً في إنفاذ الخطط المجازة لتقنين الوجود الأجنبي وفقاً للقوانين الوطنية والدولية

الاستاذ / محمد عصمت رئيس البعثة الاقليمية لمنظمة الهجرة الدولية إمتدح التعاون الكبير من وزارة الداخلية و السلطات السودانية ذات الإختصاص في تسهيل عمل المنظمة كاشفاً عن رحلات أخرى مماثلة في الفترة المقبلة

ووفقا لمتابعات المكتب الصحفي للشرطة فقد أبدى ركاب الطائرة سعادتهم بعودتهم لبلادهم بطريقة ميسرة ووجهوا رسائل تشجع على الإستجابة لنداء الشرطة السودانية بالعودة الطوعية للأجانب خاصة أولئك المتواجدين في مناطق النزاعات بالتواصل مع المنظمة لتيسير عودتهم لبلدانهم حفاظاً على سلامتهم .

المكتب الصحفي للشرطة