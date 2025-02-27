آسر ياسين: مي عز الدين فنانة شاطرة جدًا ومجتهدة وسعيد بالعمل معها

في تقرير مصور من لوكيشن تصوير مسلسل «قلبي ومفتاحه» عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة ON كشف الفنان اسر ياسين أسرار مشاركتهما في العمل الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2025.

وقال اسر ياسين أن أهم ماجذبه لهذا العمل هو العمل مع المخرج الكبير «تامر محسن» معلقا: «من أحد أهم أمنياتي العمل مع المخرج تامر محسن وهو كذلك أعرب عن تطلعه لذلك عدة مرات»، متابعًا: «العمل عجبني جدًا بعد ماتكلمت مع المخرج وهو ذكي لكونه يؤرخ الفترة الحالية ويتناول تشريح المجتمع المصري في الفترة الراهنة وكيف أصبح وماهي قضاياه؟».

كما أشاد ياسين بالفنانة مي عز الدين قائلًا: «مي فنانة شاطرة جداً ومجتهدة للغاية لم نلتقي قبل هذا العمل وأنا سعيد جداً بالعمل معها»

واختتم: «عندي نفس الاشتياق زي الجمهور لعرض العمل وأتمنى الناس تشوف فيه حاجة تلمس حاجة جواهم أو تقرب ليهم في جاجة بعينها».

يذكر أن مسلسل قلبي ومفتاحه ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، بطولة: آسر ياسين، مى عز الدين، دياب، أشرف عبدالباقى، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.

وتدور أحداث العمل في إطار رومانسى اجتماعي حول السائق عزت الذي يلتقى بالزبونة ميار خلال عمله كسائق أوبر، ويشعر بانجذاب نحوها، ليتفاجأ بعرضها الزواج عليه، بعد طلاقها من زوجها 3 مرات وبحثها عن محلل.

المصري اليوم