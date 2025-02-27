تحدث ضابط بالقوات المسلحة خلال مراسم تشييع شهداء تحطم طائرة عسكرية أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا بأم درمان غربي العاصمة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد هاجم الضابط في حديثه الفنانات بسبب إحيائهم حفلات غنائية بصورة متكررة بمدينة أم درمان. وأكد في حديثه أن إحدى الفنانات كان تغني في الوقت الذي سقطت فيه الطائرة بالإسكان الحارة 75″, ونتج عن الحادث وفاة العشرات من الضباط والجنود. وطالب الطابط بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, والي الخرطوم بضرورة التدخل لحسم هذه المظاهر السالبة ومطالباً بمد الدعم لأسر الشهداء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال مراسم تشييع شهداء الطائرة.. ضابط بالجيش يهاجم الفنانات بسبب إحياء حفلات بأم درمان وقت سقوط الطائرة ويطالب الوالي بالتدخل وحسم الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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