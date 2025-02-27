أثارت فتاة تتبع لقوات الدعم السريع بالسودان, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفتاة بأزياء ضيقة ومحذقة ومثيرة للجدل وذلك بعد نزولها من سيارة بإحدى الطرق. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع أطلق تعليقات ساخرة أبرزها: (شكلها محطة غيار الزيت الجديدة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة “دعامية” تستعرض جمالها بأزياء ضيقة ومحذقة ومثيرة وساخرون: (شكلها محطة غيار الزيت الجديدة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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