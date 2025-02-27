شاهد بالفيديو.. المشجعة الحسناء “سماحة” تهاجم لاعبي الهلال ومدرب الفريق عقب خسارة الديربي وتسخر من المريخ: (معقولة تغلبونا واحد بس وانتو كل سنة بتطيروا من الدور التمهيدي)

نشرت مشجعة نادي الهلال السوداني, سماحة صلاح مكي, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع جاء بعد ساعات قليلة من مباراة الديربي بين فريقها الهلال ونده المريخ بالدوري الموريتاني.

وكان المريخ, قد حقق الفوز على الهلال, في مباراة مثيرة شهدت طرد اثنين من لاعبي الهلال, في شوط المباراة الأول.

وهاجم سماحة, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أداء لاعبي الهلال, ووصفتهم الأداء بالسيء, كما انتقدت المدرب فلوران بسبب التشكيلة التي بدأ بها المباراة.

وسخرت مشجعة الهلال, من فريق المريخ قائلة: (معقولة تغلبونا واحد بس ونحنا مطرود مننا لاعبين), وأضافت: (نحنا تأهلنا لدور الثمانية من أبطال أفريقيا وانتو كل سنة بتطيروا من الدور التمهيدي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)