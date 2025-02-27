وداعاً لرموز التحقق عبر الرسائل النصية.. غوغل تعتمد تقنية أكثر أماناً

تخطط شركة غوغل لإلغاء المصادقة عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) في خدمة البريد الإلكتروني “جيميل” بشكل تدريجي، واستبدالها بطريقة أكثر أمانًا تعتمد على رموز الاستجابة السريعة (QR Codes).

ووفقًا لتقرير حديث، لمجلة فوربس من المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا التغيير في وقت لاحق من العام الجاري، بهدف تعزيز أمان الحسابات وتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام أكواد التحقق عبر الرسائل النصية، والتي تعد عرضة لهجمات التصيد والاحتيال.

وأوضح روس ريتشندرفر، رئيس العلاقات العامة للأمن والخصوصية في غوغل،أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه أوسع في قطاع التكنولوجيا نحو التخلي عن كلمات المرور التقليدية وطرق المصادقة المستندة إلى الرسائل القصيرة، نظرًا لثغراتها الأمنية المحتملة.

وأضاف ريتشندرفر أن المستخدمين سيُطلب منهم قريبًا مسح رمز الاستجابة السريعة للتحقق من أرقام هواتفهم، بدلاً من إدخال رقم الهاتف وتلقي رمز مكون من 6 أرقام عبر الرسائل النصية، كما هو الحال حاليًا.

وتوفر المصادقة عبر رمز الاستجابة السريعة حماية أقوى، حيث تعتمد على المسح البصري بدلاً من الرسائل النصية التي يمكن اعتراضها أو التلاعب بها.

وأشار ريتشندرفر إلى أن غوغل تهدف من خلال هذا التغيير إلى تقليل مخاطر إساءة استخدام الرسائل النصية عالميًا، تمامًا كما تسعى للاستغناء عن كلمات المرور التقليدية واستبدالها بمفاتيح مرور أكثر أمانًا.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحديث إلى تحسين أمان حسابات Gmail، وتوفير تجربة مصادقة أكثر موثوقية للمستخدمين.

صحيفة البيان