شاهد بالفيديو.. رياض الأطفال بمدينة بحري تفتح أبوابها والتلاميذ الصغار يستقبلون جنود الجيش الذين حضروا لتفقدهم بالنشيد الوطني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أسعد المتابعين على السوشيال ميديا, وقاموا بمشاركته على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تفاجأ جنود بالجيش, بمدينة بحري, التي قام الجيش بتنظيفها مؤخراً بإحدى رياض الأطفال بأحد الأحياء وهي تفتح أبوابها. حيث حرص الجنود على دخول “الروضة”, حيث تفاجأوا أكثر بوجود المعلمات وعدد من التلاميذ الصغار الذين استقبلوا الجنود بالنشيد الوطني, في مشهد خطف قلوب المتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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