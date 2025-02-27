حذر الفنان السوداني المعتزل صلاح ولي, الشباب من المصطلح المصاحب للأيام الأخيرة من شهر شعبان وتحديداً قبل أيام من قدوم شهر رمضان المبارك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرج الشيخ صلاح ولي, في مقطع قصير حذر فيه الشباب من مصطلح “خم الرماد”. وقال ولي: (إياك أن تعصي الله في هذه الأيام المباركات وأن توسخ صحيفتك في هذه الأيام التي ترفع فيها الأعمال إلى الله), وأضاف ساخراً: (تخم الرماد على سجم رمادك يعني؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان المعتزل صلاح ولي يحذر الشباب من “خم الرماد”: (إياك أن تعصي الله في هذه الأيام وتخم الرماد على سجم رمادك يعني؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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