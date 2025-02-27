عودة (11) مرفقاً صحياً للتأمين الصحى لتقديم الخدمة بولاية الجزيرة

أعلن مدير صندوق التأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة،الدكتور الأمين حسين عمر، عودة خدمات التأمين بعدد 11 مرفقاً مباشراً بالولاية من جملة 14 مرفقاً مؤكداً تواصل الجهود لإستكمال الصيانة والتأهيل بالمرافق التي تعرضت للتخريب جراء إنتهاكات مليشيات الدعم السريع المتمردة لدخولها الخدمة خلال مقبل الأيام .

ولفت خلال تدشين اليوم العلاجي المجاني بمركز صحي جزيرة الفيل بمدينة مدني صباح اليوم ضمن سلسلة الأيام العلاجية المجانية التي إنتظمت المدينة مؤخراً بمشاركة لجنة المقاومة الشعبية بالحي والأستاذ إبراهيم محمد صالح ممثل المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى إلى أن الأيام العلاجية المجانية لبت إحتياجات المواطنين في ظل الوضع الإستثنائي الذي تمر به الولاية .

وحيا مدير التأمين الصحي المبادرات المجتمعية الرامية لتوفير الخدمات الطبية ودور الشركاء بالقطاع الصحي في إنجاح برامج ومشروعات الصندوق معلناً عودة خدمات التأمين بعدد 11 مرفقاً مباشراً بالولاية من جملة 14 مرفقاً مؤكداً تواصل الجهود لإستكمال الصيانة والتأهيل بالمرافق التي تعرضت للتخريب جراء إنتهاكات مليشيات الدعم السريع المتمردة لدخولها الخدمة خلال مقبل الأيام .

من جانبه أشاد ممثل محلية مدني الكبرى بإسهامات التأمين الصحي في توفير الخدمة للمرضى بالمحلية ..

هذا وقد إشتمل اليوم العلاجي على خدمات الطبيب العمومي وخدمة إختصاصي النساء والتوليد إختصاصي الباطنية حيث بلغ التردد على الخدمات 450 مريضاً تلقوا الخدمات المعملية والدوائية المجانية ..

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