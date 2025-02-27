محلية الطينة بشمال دارفور تعبر عن رفضها النيل من سيادة ووحدة الشعب السوداني عبر ما يسمى بتشكيل بحكومة موازية

أعلنت محلية الطينة بولاية شمال دارفور خلال التظاهرة الشعبية الكبرى التي نظمتها الفعاليات المختلفة برئاسة المحلية الاربعاء. عبرت عن رفضها واستنكارها للمؤامرة التي تقودها دولة كينيا بغرض النيل من سيادة ووحدة الشعب السوداني عبر ما يسمى بتشكيل بالحكومة الموازية لمليشا ال دقلو الإرهابية وتوابعها . وأكد المتحدثون في المسيرة من القيادات السياسية والأهلية والشبابية و النسائية أنه لا مساومة في وحدة السودان وسلامة اراضيه وشعبه، مشيرين إلى ان البلاد تحتاج حاليا إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير المساعدات الإنسانية وإيصالها للنازحين خاصة في المناطق المحاصرة، وليس دعم الناشطين وقيادات المليشا الذين يقيمون في الفنادق الفاخرة بنيروبي منددين بالقصف المدفعي والقتل الممنهج الذي تسلكه مليشا آل دقلو الإرهابيه ضد المدنيين في المدن ومخيمات وتجمعات النازحين. وردد المتظاهرون هتافات “جيش واحد شعب واحد” بجانب ترديد شعارات أخرى رافضة لأي نشاط سياسي يضر بمصلحة البلاد. سونا

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