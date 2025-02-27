معركة تحرير الخرطوم الفاصلة ستكون في أحد موقعين مهمين وحده الجيش السوداني من سيحدد أحدهما مع الأخذ في الإعتبار التقديرات الرمزية والدلالات السياسية لمكان وزمان الإعلان الرسمي لدحر المليشيا وتحرير العاصمة المثلثة من دنس مليشيات التمرد ..

■ هذا التحول المذهل في سير يوميات معارك الكرامة يؤكد علو كعب تخطيط وطول نفس الجيش السوداني لخواتيم الحرب التي كانت مليشيات التمرد تظن أنها نزهة تنتهي بالانقلاب علي السلطة في البلاد ..

■ من تصاريف الأقدار أن ختام الهزيمة التاريخية لعصابات المليشيا ستكون علي الهواء مباشرة عبر الخرائط التفاعلية في القنوات الفضائية العالمية التي وجدت نفسها ( مجبرة) علي متابعة الأثر الباقي لحرب الكرامة !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد