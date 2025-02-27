اللواء بحر .. تقبله الله .. كان سبّاقاً إلي المكارم والمحامد

قليلون هم أولئك الذين يكملون مشاريع حياتهم قبل أن يلوحوا للناس والأحباب بالرحيل عن هذه الدنيا .. ومن ذلك أنهم يحرصون علي تفاصيل صغيرة يمنحونها كامل تركيزهم الوجداني ..
■ وكذلك كان اللواء بحر والذي غادر الدنيا يوم أمس وهو يزرع الفسيلة التي في يده ..ولآخر لحظة ..
■ تقبله الله .. كان سبّاقاً إلي المكارم والمحامد .. ويكفيه فخراً وعزّاً أنه مات علي ماعاش عليه ..
■ تقبله الله مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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