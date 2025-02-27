اردول: الشكر الجزيل للإخوة والأخوات بالشركة السودانية للموارد المعدنية

الشكر الجزيل للإخوة والأخوات بالشركة السودانية للموارد المعدنية لتكريمهم لنا ليلة امس، فما قدمناه هو مهرا لوطننا الحبيب لرفعته وعلوه ، نحن جنود في الملاحم الوطنية جهدنا وعرقنا ومعرفتنا نبذلها رخيصة لهذه الارض التي نحبها ، شكراً للاخ محمد طاهر عمر المدير العام ووزير المعادن محمد بشير ووزير المالية دكتور جبريل إبراهيم وعضو مجلس السيادة الفريق مهندس ابراهيم جابر ولحكومة السودان الانتقالية ولاهلنا بشرق السودان. مبارك اردول

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