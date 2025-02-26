تعاون بين السودان وبريطانيا لاستعادة الآثار السودانية المنهوبة

التقى وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر اليوم بالوفد البريطاني برئاسة مايكل مالينسون، عضو مجلس المعماريين الملكي الشريك الرئيسي في مشروع حماية التراث الحي في السودان بالشراكة مع المتحف البريطاني، وجامعة كامبريدج، والمعهد البريطاني لشرق إفريقيا.

وتناول اللقاء الإعداد لتكملة خطة إفتتاح القرية التراثية بمدينة كسلا والتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام لإستعادة آثار السودان المنهوبة، والمساعدة في إعداد قائمة مفصلة بالمنهوبات من المتاحف السودانية، بالإضافة إلى إعداد تقرير شامل ودقيق حول مدى حجم الدمار الذي لحق بالمتاحف والآثار والمقتنيات التاريخية السودانية وكيفية إعادة تأهيلها.

الجدير بالذكر أن مجلس المعماريين الملكي وشركاؤه أسهموا في إعادة تأهيل أكثر من (12) متحف سوداني.

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