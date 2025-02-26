الجيش: الأيام القادمة ستشهد عملاً كبيراً للجيش بجنوب كردفان

قال قائد الفرقة “14” مشاة، اللواء الركن فيصل مختار الساير.. إن الأيام القادمة ستشهد عملاً كبيراً للجيش في جنوب كردفان.

وأضاف، خلال احتفال جماهيري بمدينة الدلنج بعد فتح الجيش لطريق الدلنج – كادوقلي عقب التحام قوات الجيش من قيادة الفرقة “14” مشاة كادوقلي بجيش الدلنج، اللواء “54” مشاة.. أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً كبيرة في الولاية، قائلاً: “البيان بالعمل”.

وكانت قوات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو قد أغلقت.. مطلع مايو 2023، الطريق الرابط بين عاصمة ولاية جنوب كردفان، كادوقلي.. وثاني مدن الولاية، الدلنج.. فيما تسيطر قوات الدعم السريع على الطريق الآخر، الدلنج – الأبيض شمالاً، الذي يمر بمناطق الدبيبات ووحداتها الإدارية. كما تتواجد قوات الدعم السريع أيضاً في طريق الدلنج – دلامي شرقاً.. حيث منطقة هبيلا ووحداتها الإدارية.

ودخلت إلى مدينة الدلنج عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية.. بعد حصار استمر قرابة العامين.واستقبل الآلاف من مواطني مدينة الدلنج القوات المسلحة احتفالاً بفتح طريق كادوقلي – الدلنج.. بعد أن أغلقته قوات الحركة الشعبية بقيادة الحلو منذ 15 أبريل 2023. في خطوة مفاجئة داخل الحركة الشعبية وخارجها.. وقع رئيس الحركة، عبد العزيز الحلو، الذي يتخذ من منطقة كاودا بجنوب كردفان مقراً لحركته التي تضم آلاف المقاتلين.. ميثاقاً سياسياً في نيروبي مع قوى سياسية محسوبة على الدعم السريع، ما أثار ردود فعل غاضبة.

وخرج الآلاف من مواطني كادوقلي.. عاصمة ولاية جنوب كردفان.. في تظاهرات تنديداً باتفاق الحلو مع الدعم السريع لتكوين حكومة موازية.

وكان الجيش السوداني قد أعلن عن تحرير عدد من المناطق من قبضة قوات الحلو.. شملت: كركراية، حجر جواد، أنقاركو، السماسم، فقوسة، كلندي، الكرقل، الدشول، التقاطع، كيقا، الكويك، وبرنو.

التيار