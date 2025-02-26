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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لمودل حسناء أثار ضجة واسعة بعد انتشاره على السوشيال ميديا.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المودل الحسناء, بأزياء مثيرة للجدل وذلك خلال استعراضها “جرتق” العروس.
وحاولت المودل ابتكار طريقة جديدة لأزياء “الجرتق” الذي ترتديه العروس, بعد حفل الزفاف كما تجري العادة في السودان, منذ قديم الزمان.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لردة فعل المتابعين فقد هاجم المعلقين خصوصاً الجنس اللطيف, المودل وكتبت إحدى المعلقات ساخرة: (عاد تمام) لترد عليها أخرى: (اقضوا على أمثالها قبل أن يتكاثروا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل مودل سودانية حسناء تشعل مواقع التواصل باستعراضها “جرتق” العروس بطريقة حديثة والجنس اللطيف يسخر: (عاد تمام واقضوا على أمثالها قبل أن يتكاثروا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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