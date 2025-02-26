قاض يجمد أمر ترامب وقف العمل بنظام قبول اللاجئين

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جمد قاض اتحادي في سياتل، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف العمل بنظام قبول اللاجئين في البلاد. وذلك يوم الثلاثاء.
وجاء الحكم بعد دعوى قضائية أقامتها مجموعات كبرى لمساعدة اللاجئين قالت إن الأمر التنفيذي لترامب الذي علق برنامجاً اتحادياً لإعادة توطين اللاجئين، يتعارض مع النظام الذي وضعه الكونغرس لنقل اللاجئين إلى الولايات المتحدة.
ودفع محامو إدارة ترامب بأن أمر الرئيس من سلطاته لحرمان الأجانب الذي يشكلون عند الدخول للبلاد تهديداً “ضد مصالح الولايات المتحدة”.
وقال جمال وايتهيد رئيس المحكمة الإقليمية في حكمه بعد الجلسة الثلاثاء، أن إجراءات الرئيس ترقي إلى “إلغاء فعال لإرادة الكونغرس” عند وضع برنامج البلاد لقبول اللاجئين.
وقال وايتهيد لطرفي الدعوى إن “لدى الرئيس سلطة تقديرية كبيرة، لتعطيل قبول اللاجئين، لكن تلك السلطة ليست بلا حدود”.
وأشار أوغست فلينتجي محامي وزارة العدل للقاضي إلى أن الحكومة ستدرس إذا كانت ستقدم طعناً عاجلاً.
وأشارت الدعوى إلى إلغاء سفر بعض اللاجئين الذين صدرت موافقة على دخولهم الولايات المتحدة قبل وقت قصير من موعده، واضطرت الأسر التي انتظرت سنوات للم شملها إلى البقاء متفرقة.
صحيفة البيان
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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