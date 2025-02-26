مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلستين حول السودان

مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الأربعاء، جلستين من المشاورات لأعضائه حول السودان، إحداهما مغلقة، تقدم خلالها بريطانيا بحملة قلم السودان مشروع قرار حول العودة مجدداً إلى منبر جدة.

وقالت الحكومة السودانية أمس، زنها ستواجه المشروع البريطاني مع أصدقاء وحلفاء السودان لإجهاضه.

ويستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة المفتوحة، لإحاطة من مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم ووسورنو، فضلاً عن إحاطة يقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان، رمطان لعمامرة خلال الجلسة. صحيفة السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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