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قالت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر إن الطيران الحربي وفي إطار طلعاته الجوية الراتبة قد تمكنت امس من تدمير مركبتين قتاليتين لمليشا آل دقلو المتمردة تدميرا كاملا وإصابة ستة من عناصرها شرق وشمال شرق وجنوب الفاشر.
واضافت الفرقة في ايجازها الصحفي اليوم ان قوات العمل الخاص بقيادة القائد أحمد بيضة قد نفذت عملية محكمة قتلت من خلالها خمسة من عناصر المليشيا وإستولت على عربتهم الاندكروزر بكامل عتادها المكون من إسلحة خفيفه وذخائر.
مشيرة كذلك الى ان القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح والقوات المسلحة وقوات العمل الخاص والمخابرات مازالت تواصل عملها في تمشيط أحياءالمدينة، فيما تواصل إستخبارات القوات المسلحة والمشتركة رصد تحركات المليشيا بدقه في جميع المحاور.
واردفت الفرقة السادسة مشاة ان موجات هروب عناصر المليشيا من أطراف مدينة الفاشر وبعض القرى المجاور مازالت تتواصل بصورة يومية.
مؤكدة أن إنسجام وتناغم جميع القوات بميدان الكرامة هو سر صمود الفاشر وقفل الطريق في وجه الاعداء، مجددة كذلك التأكيد باستقرار وهدوء الأوضاع بالفاشر بنسبة (89٪).
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة ١١ مليشييا وتدمير وعربتين قتالتين واستلام أخرى في محيط مدينة الفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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