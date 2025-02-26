والي غرب كردفان يشيد بجهود الشرطة خلال معركة الكرامة ويفتتح مركز ساهرون

أشاد اللواء ركن حقوقي م / محمد آدم جايد والي ولاية غرب كردفان بجهود قوات الشرطة خلال معركة الكرامة وإسنادها للقوات المسلحة حتي تحققت الإنتصارات الكبيرة وإتساع رقعة المناطق المحررة بالولاية خاصة بعد التحام القوات و دخول متحرك الصياد لعاصمة ولاية شمال كردفان الأبيض، جاء ذلك خلال مخاطبته للطابور الشهري لقوات شرطة الولاية. مؤكدا دعمه لقوات الشرطة للحفاظ علي الأمن والإستقرار الذي تنعم به اجزاء واسعة من الولاية مشيرا إلي الإنجازات الأمنية الكبيرة والمركز الصحي والمقرات الشرطية التي شيدتها شرطة الولاية موخرا ممثلة في إعادة تأهيل أقسام الشرطة وإفتتاح مركز ساهرون الصحي المناط به تقديم الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لأفراد الشرطة وأسرهم والمواطنين مؤكدا أن شرطة الولاية ظلت تودي مهامها الأمنية والقانونية وتقديم الخدمات المدنية والهجرية والمرورية لمواطني الولاية. من جانبه أكد مدير شرطة الولاية العميد شرطة/ د المعز عبدالقادر في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة إلى أن تدشين مركبات الشرطة وإفتتاح مركز ساهرون الطبي يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الشرطة لتجويد الخدمات الصحية متعهدا بتسخير كافة الإمكانيات لتقديم خدمات صحية متميزة لأفراد الشرطة وأسرهم ومواطني الولاية بجانب الجهود المستمرة لبسط الأمن والسلامة العامة في ربوع الولاية وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن إفتتاح المركز الصحي بعد تأهيله نتيجة لشراكة بين الصندوق القومي للتأمين الصحي وشرطة الولاية وقد وجد إستحسانا وحضورا من مواطني المنطقة بجانب العديد من الجهات الرسمية والشعبية . المكتب الصحفي للشرطة

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