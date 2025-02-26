والي الشمالية ومدير شرطة الولاية يفتتحان مركز ترخيص مرور محلية الدبة

إفتتح الأستاذ/ عابدين عوض الله والي الولاية الشمالية يرافقه مدير شرطة الولاية مركز ترخيص مرور محلية الدبة بحضور عدد من الوزراء وأعضاء لجنة أمن الولاية إلى جانب ممثلين عن لجنة المقاومة الشعبية والإستنفار والغرفة التجارية وقيادات الإدارة الأهلية والأعيان الشعبية بالمحلية. ويأتي إفتتاح المركز في إطار تعزيز الخدمات المرورية وتسهيل إجراءات التراخيص لسكان المنطقة في شراكة إستراتيجية بين شرطة مرور الولاية والغرفة التجارية بدعم مقدر من أعيان المنطقة. وأكد مدير شرطة الولاية أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لخطة رئاسة قوات الشرطة الرامية إلى تبسيط الإجراءات للمواطنين ومواكبة التطورات في الخدمات المرورية بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتسهيل الخدمات للمواطنين في مختلف محليات الولاية. المكتب الصحفي للشرطة

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