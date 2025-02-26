جودات .. يسطر بطلنا الأسطوري اسمه ضمن قائمة الشرف التي تضم ضباط الجيش السوداني الشجعان

كنت علي يقين بأنه سيفعلها .. ولكن ليس بهذه السرعة .. وهذه الجسارة !!

■ التقيته قبل أشهر بمدينة بورتسودان .. بتواضعه المعهود كان ضيفاً علي دعوة فنجان قهوة من الأخ الدكتور سليمان حديد .. جلس أمامنا في بنبر صغير .. سألني دكتور سليمان : بتعرف الزول دة ؟! ..كان بكامل أناقته بالزي السوداني ومع ذلك كانت قسمات وجهه وسمته العسكري تقول إنه هو ذاته البطل الذي أصبح اسمه علي كل لسان بطول السودان وعرضه ..

■ تجاذبنا أطراف الحديث .. لاحظت في تلك الجلسة ملامح الحزن علي وجهه الوضئ .. استأذنه أحدهم أن يوثق تلك الجلسة بصورة للذكري والتاريخ .. قال له بأدبٍ جم : ممكن ناخد الصورة بعد تحرير الأبيض ..

■ غاب طالب الصورة في زحام الحياة وضجيج مدينة بورتسودان الذي لاينتهي .. بينما يسطر بطلنا الأسطوري اسمه ضمن قائمة الشرف التي تضم ضباط الجيش السوداني الشجعان ..

■ بت علي يقين أن البطل حسين جودات سيفي بوعده لطالب الصورة .. لكن هذه المرة من داخل الفرقة 16مشاة بنيالا ..

■ الذين يعرفون جودات جيداً يدركون معني أن يذرف القائد الشجاع الدموع وهو يتوشح سيف ولحظة النصر العزيز ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد