شاهد بالصور.. مشجعة الهلال السوداني الحسناء تخطف الأضواء بــ(تشيرت) صقور الجديان

نشرت الممثلة ونجمة السوشيال ميديا الحسناء سماحة صلاح مكي, صور عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت “سماحة”, خلال الصور بقميص المنتخب الوطني السوداني “صقور الجديان”. وخطفت الحسناء المعروفة بتشجيعها وحبها لنادي الهلال, الأضواء بقميص المنتخب الذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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