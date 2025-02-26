نشر الفنان السوداني الشاب محمد بشير, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان الملقب بالدولي, ظهر في الفيديو وهو يقود سيارته بأحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة, التي وصلها مؤخراً. وتغنت محمد بشير, خلال المقطع وهو يتغنى بمدينة الأبيض, عروس الرمال, بعد نجح الجيش السوداني, في تحريرها بالكامل وسط فرحة أهاليها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان محمد بشير يحتفل بدخول الجيش لمدينة الأبيض أثناء قيادته لسيارته بشوارع القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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