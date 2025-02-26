تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد انتشاره على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل, وهي تقدم فواصل من الرقص المثير. الفنانة الملقبة بالجبلية, ظهرت بأزياء مثيرة للجدل خلال حفل أحيته في الشارع العام بإحدى المدن السودانية, وفقاً لما أكد ناشرو المقطع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تعود لإثارة الجدل بوصلة رقص مثيرة خلال حفل أقامته في الشارع العام بإحدى المدن السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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