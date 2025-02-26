شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تشعل ثورة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بتصويرها مقطع مع حبيبها وهما يتبادلان العناق والأحضان واللحظات الرومانسية

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أشعلت فتاة سودانية ثورة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي, بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تسريبه وتداوله على نطاق واسع.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الفتاة وفقاً لما ذكر المتابعون بتصوير المقطع بنفسها ووضح ذلك من خلال نظراتها للكاميرا.
الفتاة ظهرت في المقطع الذي تسبب في سخط وغضب المئات وهي تتبادل الأحضان والعناق واللحظات الرومانسية مع حبيبها الذي ظهر معها في المقطع المسرب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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