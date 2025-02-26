أثار أستاذ سوداني, ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده, وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ابتكر المعلم طريقة كوميدية حاول من خلالها مساعدة طالباته على استيعاب درسه. الأستاذ قدم رقصات مضحكة وهو يغني ويهز جسمه أثناء شرحه للمادة المسؤول عن تدريسها وسط تفاعل وضحكات الطالبات داخل الفصل. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين, فقد انقسم المعلقين ما بين مشيد ومنتقد, حيث يرى مناصري أسلوب المعلم أن طريقته تغير من مزاج الطالبات وتساعدهن على استيعاب الدروس, بينما يرى المنتقدين أن تصرفات الأستاذ فيها تقليل من هيبة المعلم والمربي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. تسبب في انقسام كبير داخل مواقع التواصل.. أستاذ سوداني يساعد طالباته على استيعاب الدرس عبر الرقص و “الهجيج” داخل الفصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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