الجيش السوداني - الناطق الرسمي القيادة العامة تعلن تحطم طائرة اثناء اقلاعها من مطار وادي سيدنا الخرطوم 25-2-2025(سونا) اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في تعميم صحفي لمكتب الناطق الرسمي، تحطم طائرة أثناء اقلاعها من مطار وادي سيدنا وتم إسعاف المصابين من المدنيين والعسكريين. بينما تمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق موقع تحطم الطائرة بالاسكان الحارة ٧٥

وفيما يلي نص التعميم الصحفي: بسم الله الرحمن الرحيم

القيادة العامة للقوات المسلحة الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٥م تعميم صحفي تحطمت إحدى طائراتنا أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا مساء اليوم واحتسبنا عددا من الشهداء والمصابين عسكريين ومدنيين، جرى إسعاف المصابين بينما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بموقع تحطم الطائرة بالإسكان الحارة ٧٥. الجنة والخلود لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء للمصابين مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة العامة تعلن تحطم طائرة اثناء اقلاعها من مطار وادي سيدنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.