فوضى حزب الأمة برمة يفصل مؤسسة الرئاسة

بعد انضمامه الى مليشيا الدعم السريع ودعم مشروع حكومتها المزمعة ، اصدرت مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة قراراً بتنحية اللواء فضل الله برمة ناصر من رئاسة الحزب، وسرعان ما جاء الرد من برمة بفصل مؤسسة الرئاسة بدعوى عدم مشروعية قراراتها وفي بيان تحصل عليه سودافاكس جاء نصه :

ان ما صدر من قرارات باسم مؤسسة الرئاسة مخالف لدستور الحزب ولا يعبر عن مؤسساته المنصوص عليها بالدستور، وبصفتي رئيس حزب الأمة القومي لحين انعقاد المؤتمر العام واستناداً على صلاحيات الرئيس المنصوص عليها في المادة (14) أصدر القرارات التالية:

(1) انهاء تكليف نواب ومساعدي الرئيس ومستشاريه وإلغاء كافة مهامهم

(2) إعادة تعيين وتشكيل مؤسسة الرئاسة على أسس جديدة

(3) التشاور مع رئيس المكتب السياسي والأمين العام حول ترتيبات الدعوة لانعقاد مؤتمر عام استثنائي للحزب.

علي مؤسسات الحزب وضع القرار موضع التنفيذ.

صدر تحت توقيعي بتاريخ الثلاثاء 26 شعبان 1446 هجرية الموافق 25 فبراير 2025م

اللواء فضل الله برمة ناصر