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فوضى حزب الأمة برمة يفصل مؤسسة الرئاسة

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هبة علي 0 تبليغ

  • فوضى حزب الأمة برمة يفصل مؤسسة الرئاسة 1/2
  • فوضى حزب الأمة برمة يفصل مؤسسة الرئاسة 2/2

بعد انضمامه الى مليشيا الدعم السريع ودعم مشروع حكومتها المزمعة ، اصدرت مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة قراراً بتنحية اللواء فضل الله برمة ناصر من رئاسة الحزب، وسرعان ما جاء الرد من برمة بفصل مؤسسة الرئاسة بدعوى عدم مشروعية قراراتها وفي بيان تحصل عليه سودافاكس جاء نصه :
ان ما صدر من قرارات باسم مؤسسة الرئاسة مخالف لدستور الحزب ولا يعبر عن مؤسساته المنصوص عليها بالدستور، وبصفتي رئيس حزب الأمة القومي لحين انعقاد المؤتمر العام واستناداً على صلاحيات الرئيس المنصوص عليها في المادة (14) أصدر القرارات التالية:
(1) انهاء تكليف نواب ومساعدي الرئيس ومستشاريه وإلغاء كافة مهامهم
(2) إعادة تعيين وتشكيل مؤسسة الرئاسة على أسس جديدة
(3) التشاور مع رئيس المكتب السياسي والأمين العام حول ترتيبات الدعوة لانعقاد مؤتمر عام استثنائي للحزب.
علي مؤسسات الحزب وضع القرار موضع التنفيذ.
صدر تحت توقيعي بتاريخ الثلاثاء 26 شعبان 1446 هجرية الموافق 25 فبراير 2025م

اللواء فضل الله برمة ناصر

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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