فوضى حزب الأمة برمة يفصل مؤسسة الرئاسة

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بعد انضمامه الى مليشيا الدعم السريع ودعم مشروع حكومتها المزمعة ، اصدرت مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة قراراً بتنحية اللواء فضل الله برمة ناصر من رئاسة الحزب، وسرعان ما جاء الرد من برمة بفصل مؤسسة الرئاسة بدعوى عدم مشروعية قراراتها وفي بيان تحصل عليه سودافاكس جاء نصه :
ان ما صدر من قرارات باسم مؤسسة الرئاسة مخالف لدستور الحزب ولا يعبر عن مؤسساته المنصوص عليها بالدستور، وبصفتي رئيس حزب الأمة القومي لحين انعقاد المؤتمر العام واستناداً على صلاحيات الرئيس المنصوص عليها في المادة (14) أصدر القرارات التالية:
(1) انهاء تكليف نواب ومساعدي الرئيس ومستشاريه وإلغاء كافة مهامهم
(2) إعادة تعيين وتشكيل مؤسسة الرئاسة على أسس جديدة
(3) التشاور مع رئيس المكتب السياسي والأمين العام حول ترتيبات الدعوة لانعقاد مؤتمر عام استثنائي للحزب.
علي مؤسسات الحزب وضع القرار موضع التنفيذ.
صدر تحت توقيعي بتاريخ الثلاثاء 26 شعبان 1446 هجرية الموافق 25 فبراير 2025م
اللواء فضل الله برمة ناصر
هبة علي
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