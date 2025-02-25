عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر يترأس اجتماع اللجنة العليا للتنسيق مع الأمم المتحدة

ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر اليوم اجتماع اللجنة العليا للتنسيق مع الأمم المتحدة. حيث ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعاون السودان مع المنظمات الدولية.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين في تصريح صحفي أنه قدم إحاطة للاجتماع حول موضوعات السودان في مجلس الأمن الدولي والتي على رأسها مشروع قرار بريطاني جديد حول السودان يركز على منبر جدة وتنفيذ مخرجاته مبينا أن اللجنة تداولت حول سلبيات وايجابيات القرار حيث تم التوافق على ضرورة التواصل مع الدول الصديقة في مجلس الأمن لإحتواء هذا القرار.

وأضاف السفير حسين الأمين أن الاجتماع إستمع إلى تقرير حول مشاركة السودان في الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان بجنيف والذي قدمته وكيلة وزارة العدل مبينا أن التركيز في اجتماعات المجلس دائما يتم حول موضوع حماية المدنيين والانتهاكات التي يتعرضون لها مشيرا الى أن اللجنة الخاصة بالانتهاكات قدمت في الدورة الماضية تقريرا متميزا رصد الانتهاكات التي إرتكبتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية في حق المدنيين، ومن المتوقع أن تقدم اللجنة الخطة الوطنية لحماية المدنيين. ووجه عضو مجلس السيادة بتشكيل فريق مختص برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الوزارات ذات الصلة لإعداد دفوعات وخطة للتحرك في هذا الشأن.

وأوضح وكيل الخارجية ان الاجتماع إستمع أيضا لتنوير حول اجتماع نيروبي الذي رعته الحكومة الكينية وما قام به السودان من مذكرات شكوى للأمم المتحدة وغيرها. وأضاف أن الاجتماع تداول كذلك حول موضوع التجديد لفريق الخبراء الخاص بالقرار ١٥٩١ وهو القرار الخاص بحظر السلاح في دارفور. كما استمع الاجتماع لتنوير حول زيارة الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للسودان ولقاءاته مع عدد من الوزارات مبينا أن الفريق مهندس إبراهيم جابر وجه بتشكيل لجنة مصغرة لإستصحاب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروعات إعادة الإعمار في البلاد.

سونا