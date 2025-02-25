عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر يترأس اجتماع اللجنة العليا للتنسيق مع الأمم المتحدة

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ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر اليوم اجتماع اللجنة العليا للتنسيق مع الأمم المتحدة. حيث ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعاون السودان مع المنظمات الدولية.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين في تصريح صحفي أنه قدم إحاطة للاجتماع حول موضوعات السودان في مجلس الأمن الدولي والتي على رأسها مشروع قرار بريطاني جديد حول السودان يركز على منبر جدة وتنفيذ مخرجاته مبينا أن اللجنة تداولت حول سلبيات وايجابيات القرار حيث تم التوافق على ضرورة التواصل مع الدول الصديقة في مجلس الأمن لإحتواء هذا القرار.
وأضاف السفير حسين الأمين أن الاجتماع إستمع إلى تقرير حول مشاركة السودان في الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان بجنيف والذي قدمته وكيلة وزارة العدل مبينا أن التركيز في اجتماعات المجلس دائما يتم حول موضوع حماية المدنيين والانتهاكات التي يتعرضون لها مشيرا الى أن اللجنة الخاصة بالانتهاكات قدمت في الدورة الماضية تقريرا متميزا رصد الانتهاكات التي إرتكبتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية في حق المدنيين، ومن المتوقع أن تقدم اللجنة الخطة الوطنية لحماية المدنيين. ووجه عضو مجلس السيادة بتشكيل فريق مختص برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الوزارات ذات الصلة لإعداد دفوعات وخطة للتحرك في هذا الشأن.
وأوضح وكيل الخارجية ان الاجتماع إستمع أيضا لتنوير حول اجتماع نيروبي الذي رعته الحكومة الكينية وما قام به السودان من مذكرات شكوى للأمم المتحدة وغيرها. وأضاف أن الاجتماع تداول كذلك حول موضوع التجديد لفريق الخبراء الخاص بالقرار ١٥٩١ وهو القرار الخاص بحظر السلاح في دارفور. كما استمع الاجتماع لتنوير حول زيارة الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للسودان ولقاءاته مع عدد من الوزارات مبينا أن الفريق مهندس إبراهيم جابر وجه بتشكيل لجنة مصغرة لإستصحاب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروعات إعادة الإعمار في البلاد.
سونا
هبة علي
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