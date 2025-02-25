تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو خطف الأضواء بعد مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من حفل زفاف سوداني, عريس يحتفل بزفافه مع عروسته. حيث قام العريس بحمل عروسته وهو يدور بها وسط المعازيم في ساحة الرقص وسط تعليقات لطيفة أبرزها تعليق من إحدى المتابعات كتبت فيه: (نحنا يشيلنا السيل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يحتفل بعروسته وسط المعازيم.. يحملها ويدور بها في الهواء والجنس اللطيف: (نحنا يشيلنا السيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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