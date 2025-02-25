- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكدت الفنانة سمية الخشاب أن دورها فى مسلسل “أم 44 ” الذى من المقرر عرضها فى رمضان المقبل يحمل كثير من المفاجأت الى جمهورى.
وقالت سمية الخشاب فى تصريح خاص لـ صدى البلد : “أقدم فى هذا العمل كل الالوان الفنية سواء كوميديا أو تراجيديا واستمتعت كثيرا بالعمل مع مجموعة من النجوم العرب.
وأضافت سمية الخشاب : أقدم فى العمل شخصية زوجة لرجل سعودى وتتعرض لعديد من الأزمات والمواقف الكوميدية بينها وبين حماتها.
تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من النساء تخطت أعمارهن سن الأربعين، وتعاني كل منهن مشكلات عدة على المستوى الأسري والاجتماعي والعاطفي والنفسي في سنهن.
المسلسل من بطولة النجمة سمية الخشاب من مصر، جومانة مراد من سوريا، وهدى الخطيب من الإمارات، عبير أحمد وفاطمة الصافي وحمد أشكناني ولولو الملا من الكويت، ليلى عبد الله من لبنان، إيناس قمر من العراق، إيمان الحسيني من البحرين، عزام النمري وزياد القاضي وطارق النفيسي من السعودية، وتأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، ومن إخراج السوري المثنى صبح.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب عن أم 44: أقدم كوميديا تراجيدي فى رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.