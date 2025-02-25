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أثارت فتاة سودانية ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت السودانية, التي قامت بتغطية وجهها في المقطع وهي تتحدث عن الهدايا بين الحبايب في عيد الحب.
https://www.facebook.com/reel/1828884427879192
وأكدت بسخرية كبيرة رفضها استقبال أي هدايا, وعبرت عن الرفض بطريقة وصفها المتابعون بالمثيرة للجدل حيث قالت: (درب الهدايا بودي للداية).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية ترفض استقبال الهدايا في عيد الحب وتثر ضجة غير مسبوقة بمقولة مثيرة (درب الهدايا بودي للداية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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