المؤتمر الشعبي “جناح علي الحاج”: نحن على كامل الاستعداد لحوار كل من أبدى حرصه لوقف الحرب

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بيان حزب المؤتمر الشعبي “جناح علي الحاج” بشأن الوثيقة التأسيسية في نيروبي:
– نحن على كامل الاستعداد لحوار كل من أبدى حرصه لوقف الحرب والعمل من أجل السلام دون قيود أو شروط
– لا يحق لأي جهة أو مجموعة أن تفرض موقفاً في القضايا التأسيسية المتعلقة بشكل الدولة دينها أو شكل العلاقات بين الأقاليم
– تناولنا في بيان سابق أمر تعديل ووضع وثيقة دستورية بالإرادة المنفردة على أنه لا يجوز في هذا الظرف فرض إرادة آحادية دون توافق الجميع
– ما ورد في فقرات ميثاق التأسيس عن العلمانية وتكوين الأحزاب والمبادي فوق الدستورية أمر لا تقرره فئة ولا تفرضه الإرادة المنفردة لجماعة سياسية بعينها
– نرى أن هذا الموقف يقود إلى شقاق ولا يؤسس إلى وفاق بين القوى السياسية ويعتبر هيمنة وفرض إرادة قلة دون تفويض
– تظل وحدة البلد وأمنها وسلامتها أولوية قصوى وننتهج الحكم الفدرالي لحكم البلاد وهو الأنسب
– لن نتسامح في أمر الدولة ودعاوى العلمانية والمدنية التي تستهدف الدين كمنهاج للأمة.
الجزيرة – السودان
اسماء عثمان
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