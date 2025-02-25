المؤتمر الشعبي “جناح علي الحاج”: نحن على كامل الاستعداد لحوار كل من أبدى حرصه لوقف الحرب

بيان حزب المؤتمر الشعبي “جناح علي الحاج” بشأن الوثيقة التأسيسية في نيروبي:

– نحن على كامل الاستعداد لحوار كل من أبدى حرصه لوقف الحرب والعمل من أجل السلام دون قيود أو شروط

– لا يحق لأي جهة أو مجموعة أن تفرض موقفاً في القضايا التأسيسية المتعلقة بشكل الدولة دينها أو شكل العلاقات بين الأقاليم

– تناولنا في بيان سابق أمر تعديل ووضع وثيقة دستورية بالإرادة المنفردة على أنه لا يجوز في هذا الظرف فرض إرادة آحادية دون توافق الجميع

– ما ورد في فقرات ميثاق التأسيس عن العلمانية وتكوين الأحزاب والمبادي فوق الدستورية أمر لا تقرره فئة ولا تفرضه الإرادة المنفردة لجماعة سياسية بعينها

– نرى أن هذا الموقف يقود إلى شقاق ولا يؤسس إلى وفاق بين القوى السياسية ويعتبر هيمنة وفرض إرادة قلة دون تفويض

– تظل وحدة البلد وأمنها وسلامتها أولوية قصوى وننتهج الحكم الفدرالي لحكم البلاد وهو الأنسب