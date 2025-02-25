في جولة واسعة لوالي الخرطوم من الحلفايا وحتى كافوري

*الكشف عن سرقة جميع محولات وكوابل الكهرباء بداعي بيع النحاس الموجود بداخلها ودعوة لمواطني كافوري بالعودة للحفاظ على ممتلكاتهم*

إعلان كامل محلية بحري خالية من المليشيا المتمردة تمثل بداية عودة الحياة للاعيان السكنية والخدمية والصناعية.

والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة قام اليوم بزيارة واسعة امتدت لمسافة ١٢ كلم بداية من الحلفايا وحتى نهاية كافوري رافقه فيها المدير العام لوزارة الثقافة والاعلام والسياحة الطيب سعدالدين والأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عوض حامد.

الزيارة بدأت بالوقوف على نشاط قافلة الإسناد القادمة من الولاية الشمالية بمشاركة شباب الكشافة إذ يتركز العمل في نظافة شارع المعونة على طول إمتداده داخل بحري واثني الولاية علي مجمل نشاط قافلة الإسناد مؤكدا ان الولاية الشمالية ستظل في مقدمة الولايات التي وقفت مع الخرطوم خلال فترة الحرب مضيفا أن مبادرات المجلس الأعلى للشباب والرياضة وشباب الكشافة بولاية الخرطوم لها اسهامات كبيرة خلال فترة الحرب.

وفي المنطقة الصناعية بحري وقف والي الخرطوم ومرفقوه على حجم الدمار الذي طال مصنع شنقهاي للأدوية.

وقال شيخ الدين عبد الباقي المدير التنفيذى للصندوق القومي للإمدادات الطبية أن المصنع هو شراكة بين الصندوق القومي للإمدادات الطبية وشنقهاي الصينية وكشف عن تدمير كبير طال البنى التحتية للمصنع وتقدر الخسائر الأولية أكثر من ٥٠٠ مليون دولار فضلا عن نهب المخزون الاستراتيجي للدواء

والي الخرطوم قال أن الزيارات الميدانية كشفت عن إستهداف المليشيا وأعوانها للبنى التحتية المصانع بسرقة الماكينات المولدات وكشف الوالي عن سرقة جميع كوابل ومحاولات الكهرباء بمحلية بحري وقامت المليشيا ببيع مكونات الكهرباء للعصابات المتخصصة في سرقة النحاس من داخل هذه المكونات وتهريبه لخارج البلاد.

وطالب الوالي أصحاب المصانع بالحضور للمنطقة الصناعية بحري للوقوف على واقع مصانعهم والعمل على حماية المتبقي منها.

إلى ذلك شمل الدمار مخزن الدعم الخارجي للدواء التابع للصندوق القومي للإمدادات الطبية.

زيارة الوالي شملت الوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بمحطة بحري الحرارية باعتبارها واحدة من المحطات المهمة التي توفر الإمداد الكهربائي للولاية.

جولة الوالي شملت الأسر التي كانت موجودة داخل كافوري طيلة فترة الحرب واثني الوالي على صمودهم وصبرهم وتعهد بالعمل على توفير خدمات المياه ودعم التكايا وتوفير الدواء والتواصل مع إدارة الكهرباء للنظر في استعادة التيار الكهربائي.

فيما ناشدت الأسر الموجودة داخل كافوري سكان كافوري بالعودة الي منازلهم واعمار المنطقة.

على صعيد أخير تفقد الوالي الارتكازات المتقدمة في بحري والتي تستعد للدخول إلى مواقع أخرى في إطار خطة شاملة لتحرير كامل اراضي ولاية الخرطوم.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم