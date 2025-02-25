دراسة: مشكلات النوم مُعدية بين الأزواج

أكدت دراسة جديدة أن مشكلات واضطرابات النوم مُعدية بين الأزواج.

وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، فقد أجرى فريق الدراسة تجربتين: الأولى شملت 147 موظفاً تمت متابعتهم على مدى 5 أيام، بينما شملت الثانية 139 زوجاً تمت متابعتهم لمدة شهرين.

وفي كلتا التجربتين، كان على المشاركين الإبلاغ عما إذا كانوا يتعرضون للتنمر في مكان العمل، ومدى شعورهم بالغضب بشأن مكان عملهم، وما إذا كانوا يعانون الأرق وقلة النوم.

وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة إيست أنغليا، أن التنمر يؤثر بشكل غير مباشر على النوم، ويرجع ذلك أساساً إلى أن الناس كانوا يفكرون في تجاربهم السيئة بشكل متكرر، ما منعهم من النوم، وتسبب في النوم المتقطع والاستيقاظ مبكراً جداً.

ووجدت الدراسة أيضاً أن مشكلات النوم كانت مُعدية؛ حيث أثرت على الأزواج الذين عانوا أيضاً الأرق وقلة النوم.

وقالت البروفسورة آنا سانز فيرجيل، من كلية نورويتش للأعمال في جامعة إيست أنغليا، والتي شاركت في الدراسة الجديدة: «تظهر نتائجنا أن تأثيرات التنمر في مكان العمل تتجاوز الفرد وبيئة العمل، وتؤثر على نوم الزوج أو الزوجة أيضاً. وهذا أمر مثير للاهتمام».

وأضافت: «يبدو أن الأزواج يؤثر كل منهم على نوم الآخر، وهو أمر غير مفاجئ؛ لأن استيقاظ أحد الأفراد قد يتسبب في استيقاظ الآخر أيضاً. وإذا كانت هذه هي الحالة، فيمكن لكليهما أن يشعر بأن قلة النوم تتداخل مع حياتهما اليومية».

وفي عام 2023، وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد، أن النوم المريح المنتظم قد يطيل العمر بما يقرب من 5 سنوات للرجال، وأكثر من عامين للنساء.

وأظهرت الدراسة أيضاً أن 8 في المائة من الوفيات لأي سبب قد تُعزى إلى أنماط النوم السيئة.

وأكدت الدراسات والأبحاث السابقة أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يزيد من خطر الإصابة بسلسلة من المشكلات الصحية، مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والسمنة والسكري.

ويمكن لليلة واحدة فقط من قلة النوم أن تحفز الارتفاع في مادة كيميائية في الدماغ مرتبطة بمرض ألزهايمر، في حين أن الأشخاص الذين يعانون انقطاع النفس أثناء النوم -وهي حالة يتوقف فيها الأشخاص عن التنفس بشكل متكرر أثناء الليل- معرضون لخطر الإصابة بضعف إدراكي خفيف في المتوسط، ​​قبل الأشخاص الذين لا يعانون اضطراب النوم بعشر سنوات.

وكالة عمون الإخبارية