اندلعت صباح اليوم اشتباكات في مدينة ابوزبد بين أحدي بطون المسيرية الزرق اولاد هيبان وقوات الدعم السريع بقيادة حسين برشم

اندلعت صباح اليوم اشتباكات في مدينة ابوزبد

بين أحدي بطون المسيرية الزرق اولاد هيبان وقوات الدعم ,,,,,ال,,,,,سريع بقيادة حسين برشم

وبحسب المعلومات أن يوم السبت الماضي حاول حسين برشم جمع السلاح من بعض شباب المسيرية بسوق كدام ورفضوا وقام بقتل اثنين منهم وتدخلت الوساطات من الإدارة الأهلية ولكن أهل الجناه رفضوا التوسط

وتجمع المواطنين بكلية الشريعة والقانون بابوزبد واعتدت عليهم قوات برشم وقتلت منهم 7مواطن واندلعت الاشتباكات وبحسب المصدر عدد القتلي من قوات برشم حتي الآن 6

والجدير بالذكر أن قوات برشم أيضا قامت بقتل 2 من شباب المسيرية الدرع أمس الأول داخل ابوزبد

وافادت المعلومات أن المسيرية الان يتجمعون من كدام والبيجا يتجهون نحو ابوزبد ومن المتوقع أن تستمر الاشتباكات. من البريد عبدالرؤوف طه

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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