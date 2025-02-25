نبيل أديب: لا أملك سلطة التصريح بتوجيه اتهام مباشر لأي جهة بأنها تورطت في فض الاعتصام

قال رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام نبيل أديب للجزيرة مباشر: – لا أملك سلطة التصريح بتوجيه اتهام مباشر لأي جهة بأنها تورطت في فض الاعتصام بل أقوم بتقديم البينات للمحكمة وهي من تحدد ذلك – بعد حذف البند الخاص بتشكيل لجنة التحقيق في فض الاعتصام من الوثيقة الدستورية أصبح الأمر الآن بيد رئيس مجلس الوزراء بأن يصدر قراراً بحل اللجنة أو إعفائي من رئاستها. الجزيرة – السودان

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