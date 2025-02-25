بنزيما: كريستيانو ليس الأفضل في التاريخ

لا يعتقد الفرنسي كريم بنزيما، قائد اتحاد جدة، أن زميله السابق في ريال مدريد ونجم النصر السعودي الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو الأفضل في تاريخ كرة القدم.

وكان رونالدو قد صرح مجددا، مطلع الشهر الجاري، بأنه يرى نفسه الأفضل في تاريخ اللعبة، بالنظر للأرقام والإنجازات التي حققها.

وعلق بنزيما على حديث رونالدو، عقب فوز الاتحاد على الهلال (4-1) أمس السبت، في دوري المحترفين السعودي، قائلا: “أعتقد أن لكل شخص الحق في قول ما يريد.. فإذا كان يعتقد أنه اللاعب الأفضل في التاريخ، فهذا رأيه”.وأضاف: “لكن من وجهة نظري، هناك الكثير من اللاعبين.. فعلى سبيل المثال، أنا أفضل رونالدو نازاريو (أسطورة منتخب البرازيل).. لكن في الوقت ذاته، كريستيانو يبقى كريستيانو”.واختتم: “لا أحب المقارنة بين اللاعبين، أعتقد أن لكل لاعب قصته، وكريستيانو لديه مسيرته أيضا”.

ويتساوى الفرنسي مع “الدون” في صدارة هدافي دوري المحترفين السعودي، برصيد 16 هدفا لكل منهما.

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