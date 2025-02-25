الاعيسر : ترتيبات مع الخارجية لشرح المؤامرات التي تحاك تجاه السودان

وقال الاعيسر ان الرؤية الاعلامية لمعالجة الملف الكيني حاضرة وهناك اتصالات مع جهات مؤثرة لاحداث اختراق فى الملف الكيني ، مشددا على ان الحكومة لن تسمح لاى جهه بفرض ارادتها على الشعب السوداني .

فيما استبعد وكيل الخارجية السفير حسين الامين الفاضل سيناريو فصل السودان ، مشيرا الى الرفض الواسع لشعب السودان لتصرفات المليشيا المتمردة ، مبينا ان الظروف مختلفة ، وهى محاولات محدودة وتمت ادانتها ، ولا تقف معها كل الدوائر حتى ان الغرب ليس كل مواقفه داعمة لهذا التوجه متسائلا اين ستقام هذه الحكومة المزعومة هم ليس لهم حاضنة على الارض الشعب كله ضد هذا المسعى ، حتى فى المناطق التى تواجدوا فيها .

سونا