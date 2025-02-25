تمكن فريق ميداني يتبع لقسم شرطة الثورة بمحلية بورتسودان من توقيف متهم يمارس نشاط إجرامي خاص بسرقة الدراجات النارية(التكاتك) وتفكيك أجزائها وترحيلها خارج الولاية والتصرف فيها عن طريق البيع دون أوراق ثبوتية تثبت ملكيته لها وبالعودة لتفاصيل الضبطية تفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة عن توفر معلومات لمباحث القسم تفيد بوجود أحد الأشخاص بحوزته (تكاتك) مفككةالي أجزاء يقوم بشحنها بواسطة المركبات الثقيلة وترحيلها للولايات المجاورة علي ضوء ذلك توجه فريق ميداني مشترك من مباحث وقوة القسم الي الموقع ونفيذ عملية مداهمة محكمة أسفرت عن ضبط المتهم و بحوزته عدد (5) تكاتك تحمل علامة تجارية مميزة مفككة إلى أجزاء بالإضافة إلي تكتك جاهز لترحيله إلى منطقة ابو حمد (الطواحين) وأن جميع التكاتك ليس بها أرقام ولا تحتوي علي أرقام الشاسي و الماكينة وعند إخضاعه للتحقيق أفاد بأنه إشتراها من المدعو (ح. م) ولا زالت الجهود مستمرة لضبطه وبمعيته بقية المتهمين تمهيدا لإكمال ملف البلاغ وتحويله للمحكمة . المكتب الصحفي للشرطة

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كانت هذه تفاصيل خبر شرطة ولاية البحر الاحمر توقف متهم ينشط في بيع الدراجات النارية المسروقة وترحيلها الي الولايات المجاورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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