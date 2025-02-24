الفنانة إلهام شاهين: مسلسل “سيد الناس” أضخم إنتاج فني

أعربت الفنانة إلهام شاهين، اليوم السبت، عن أملها في أن يستمتع الجمهور بمشاهدة مسلسل “سيد الناس” ، المقرر عرضه في رمضان المقبل ، ووصفت المسلسل بأنه “أضخم إنتاج فني” .

وروجت الفنانة إلهام شاهين للمسلسل على صفحتها بموقع “انستجرام” اليوم بنشر 5 صور من كواليس تصويره تجمعها بأعداد كبيرة من فريق عمل المسلسل ، وكتبت:” أجمل كواليس وأجمل فنانين وفنانات من كل الأجيال وأجمل مخرج محمد سامي في مسلسل سيد الناس”.

وأكدت أن المسلسل مليئ بالمشاعر الحلوة والإخلاص للعمل والالتزام والتفاني لكل العاملين أمام الكاميرا لتقديم أجمل و أقوى ما عندهم ، متمنية أن يوقفهم الله و يكافئهم على مجهودهم وتعبهم لتقديم عمل يسعد الجمهور ويستمتع بالمشاهدة في أضخم إنتاج فني.

وتطل إلهام شاهين في دراما رمضان المقبل وهي ترتدي ملابس الحارة وتعيش حياة بعيدة تماما عن أسلوب الحياة العصري ، حيث تجسد دور “اعتماد الهواري” المرأة الشريرة التي تخوض صراعا مع “الجارحي أبو العباس” الذي يجسده الفنان عمرو سعد.

ويؤرق الجارحي معرفة لغز والدته الذي أخفاه عنه والده خالد الصاوي، إلى جانب إرث ثقيل يسعى للحفاظ عليه، ويخوض صراعات عائلية تبدو شرسة، ويواجه خصوما كثر، ومن أشدهم عداوة له “اعتماد الهواري” .

وتدور أحداث المسلسل ، المكون من 30 حلقة ، في إحدى قرى صعيد مصر، حيث يتناول العمل الصراعات والتحديات في هذه البيئة، ويستعرض القضايا الاجتماعية والنفسية التي تؤثر في حياة أهالي الصعيد.

ويشارك في بطولة المسلسل أحمد رزق، وأحمد زاهر، وريم مصطفى، وأحمد فهيم، ومنة فضالي، وإنجي المقدم، وبشرى، ورنا رئيس، وتأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.

بوابة روز اليوسف