حركة المستقبل للإصلاح والتنمية: مؤتمر نيروبي يؤكد الهزيمة السياسية والعسكرية للمليشيا

قالت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية إن مؤتمر نيروبي يؤكد الهزيمة السياسية والعسكرية للمليشيا وفقدانها البوصلة تماماً – هذا المؤتمر الخبيث يؤكد تهافت كل الحركات والقوى السياسية التي كانت تدعي الحياد بما في ذلك الحركة الشعبية التي اتضح أنها تماثل المليشيا تماماً – ندعو الحكومة السودانية لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه الشخصيات التي شاركت في المؤتمر الإجرامي وإجراءات قانونية ضد الحكومة الكينية وتآمرها على السودان. الجزيرة – السودان

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