فاجأ طفل سوداني, الفنانة الشهيرة هدى عربي, بصعوده المسرح الذي كانت تغني فيه خلال حفل زواج سوداني, بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خطف الطفل الأضواء بعد صعوده المسرح وتقديمه فواصل من الرقص نالت اعجاب الحاضرين. السلطانة هدى عربي, من جانبها تفاعلت مع الطفل بالضحكات معبرة عن اعجابها به, كما قامت بمشاركته الرقص وسط تفاعل الحضور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. طفل سوداني يفاجئ الفنانة هدى عربي ويقتحم المسرح الذي كانت تغني فيه بالقاهرة والسلطانة تتجاوب معه بالرقصات والضحكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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