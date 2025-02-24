نجحت قوات العمل الخاص, التابعة للقوات المسلحة السودانية, في إنقاذ أسرة سودانية مكونة من نساء وأطفالهن من الموت المحقق. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد عثر أبطال العمل الخاص, على الأسرة التي تاهت في الطريق بعد هروبهم من انتهاكات قوات الدعم السريع. وعاشت الأسرة التي تم العثور عليها بمنطقة “العزازي”, دون أكل أو ماء ليتم إسعافهم وإحضار الماء والطعام للأطفال والنساء الذين دخلوا في حالة من البكاء الشديد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. قوات العمل الخاص بالجيش تنقذ نساء وأطفال من الموت بعد أن هربوا من انتهاكات الدعم السريع وتاهوا في الطريق وعاشوا يومين دون أكل أو ماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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