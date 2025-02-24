الناطق باسم الجيش .. الرد على تحركات الدعم السريع وحلفائها “سيكون على الأرض وساحات القتال وليس بالكلام”

الجيش السوداني - الناطق الرسمي قال الناطق باسم #الجيش_السوداني نبيل عبد الله إن التحام قواتهم بمدينة الأبيض يعني فتح الطريق حتى المدينة، واتصال الاتجاه العملياتي الشرقي الجنوبي والشمالي بالغربي، وهو ما سينعكس إيجابًا على حرية الحركة واتساع نطاق المناورة بالقوات في مسرح الحرب السوداني_ وفق تعبيره.

وأضاف عبد الله في حوار مع صحيفة الكرامة، أن ردهم على تحركات الدعم السريع وحلفائها “سيكون على الأرض وساحات القتال وليس بالكلام”. الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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